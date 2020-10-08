Tatar: Partim erken seçim istiyor

Başbakan ve UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Hüseyin Ekmekçi ve Mete Tümerkan’ın sorularını yanıtladı.

Halkın Partisi’nin koalisyondan çekilmesini değerlendiren Tatar, Halkın Partisi bakanlarının önce istifa sunmaları gerektiğini söyledi.

Başbakan HP bakanlarının yerine vekaleten bakan atayabileceğini ve bu süreci sonuna kadar sürdürebileceğini belirtti.

“Bu saatten sonra ülke erken seçime gidiyor” diyen Başbakan Tatar, UBP’nin seçime en hazır parti olduğunu söyledi.

Tatar, erken seçimin cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra olabileceğini ifade etti.