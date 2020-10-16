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Tatar: Seçimi kazanacağım

Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, uzmanlık alanının cumhurbaşkanlığı makamı için bir artı olacağını söyledi

16 Ekim 2020 Cuma 13:00
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Tatar: Seçimi kazanacağım

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanının toplum lideri olduğunu, aynı zamanda toplumun sorunları ile de ilgilenmesinin gerektiğini belirterek, seçilmesi durumunda aktif bir cumhurbaşkanı olacağını ancak hükümetle kavga etmeyeceğini söyledi. Tatar, “Yetkiler bellidir herkes kendi yetkileri kapsamında çalışma yapar. Ancak ülkenin en önemli sorunları ekonomiyle ilgilidir, bu konu uzmanlık alanımdır ve kazanırsam bir ilk olacak” dedi.

Ersin Tatar, Haber Kıbrıs Web TV’ye konuk olarak Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını cevaplandırdı.

“Cumhurbaşkanı her konuda topluma liderlik yapmalı”

 Cumhurbaşkanının sadece görüşme masasında değil her konuda topluma liderlik yapması gerektiğini ifade eden Tatar, ülkedeki kalkınma ve gelişmeyi sağlamak için çalışacağını dile getirdi.

 Tatar, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı çalışmalar ve edindiğini tecrübelerin ortada olduğuna vurgu yaptı.

“Seçimi kazanacağım”

Bir soru üzerine DP milletvekili, DP eski Genel Başkanı ve ilk tura kalamayan bağımsız cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’ın ve arkadaşlarının, Serdar Bey’in seçim ekibiyle birlikte kendisine destek verdiğini söyledi.

DP’nin seçimin ikinci turunda kendisini destekleyeceğini anımsatan Ersin Tatar, UBP ile DP’nin birleşmesinin şu an için gündemde olmadığını kaydetti.

Tatar, “Partim, destek veren diğer partiler ve halkın desteğiyle seçimi kazanacağım” diye konuştu.

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