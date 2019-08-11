Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

Tatar: “Süreçten Bir Şey Çıkmaz”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelerin dikkatlice izlenmesi gerektiğini belirterek, Crans Montana’nın devamı olacak süreçten ortaya bir şey çıkmayacağını söyledi.

11 Ağustos 2019 Pazar 15:43
Tatar: “Süreçten Bir Şey Çıkmaz”

Tatar, sürecin, Kıbrıs Türk halkının kabul edeceği bir noktaya gelmesi gerektiğini, aksi halde bunun müzakeresinin doğru olmayacağını kaydetti.

BRT’nin haberine göre Başbakan Ersin Tatar, UBP’de gerçekleşen bayramlaşma sırasında liderler görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarını değerlendirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmeyi daha önce yaptığını anımsatan Başbakan Tatar, “İleride bu bir müzakere sürecine dönüşür mü dönüşmez mi sorusuna cevabım şu anda öyle bir şey görünmediğidir. Belki bir üçlü görüşme olur şeklinde bir değerlendirme olmuştur Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile birlikte… Ama sonuçta Sayın Akıncı da kabul etmiştir ucu açık, sonuç odaklı olmayan bir müzakere sürecinin zemininin de olmadığını, Crans Montana’nın devamı olacak şekilde bir görüşme sürecinden pek bir şey ortaya çıkmayacağını... Dolayısıyla UBP olarak biz de aynı noktadan bu görüşmenin hayırlı olmayacağı düşüncesinde olduğumuzu söyledik” dedi.

Yaşanan gelişmelerin dikkatlice izlenmesi gerektiğine işaret eden Başbakan Tatar, Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının kabul edeceği bir noktaya gelinmedikten sonra bunun müzakeresinin pek de doğru olmayacağını belirtti.

“ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ GARANTÖRLÜK ANLAŞMASIDIR”

Başbakan Tatar, “Bizim fevkalade üzerinde durduğumuz bir garantörlük anlaşması vardır ki bu noktada gerçekten TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da ifadeleri çok yankı bulmuştur. Türkiye’nin garantörlük hakkını sonuna kadar kullanacağı ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını gerektiği şekilde koruyacaklarını söylemesi bizim için fevkalade önemli bir açıklamaydı. Tüm bunlar değerlendirildiğine, Rum tarafının ön koşulu olan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arayışı ile ilgili açıklamalarının müzakere masası için bir ümit teşkil etmediğini UBP açık ve net şekilde belirtti” diye konuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tufad Kastamonu Yolcusu
Tufad Kastamonu Yolcusu
6 aylık bebek hayatını kaybetti
6 aylık bebek hayatını kaybetti
Üstel'den Bayram Mesajı
Üstel'den Bayram Mesajı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim