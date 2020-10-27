TATAR, TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU VE TBMM BAŞKANI ŞENTOP İLE GÖRÜŞECEK

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’daki temaslarını sürdürüyor.

Tatar, bugün TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine dün ilk resmi yurt dışı ziyaretini yapmak üzere Ankara’ya gitmişti. Tatar ve Erdoğan, dünkü görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı da düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün öğle saatlerinde KKTC’ye dönmesi bekleniyor. Tatar’a, Ankara ziyaretinde eşi Sibel Tatar da eşlik ediyor.