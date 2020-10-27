Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Bir kişi daha aranıyor
Bir kişi daha aranıyor
Ölümlü kazanın zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kazanın zanlısı mahkemeye çıkarıldı

TATAR, TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU VE TBMM BAŞKANI ŞENTOP İLE GÖRÜŞECEK

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’daki temaslarını sürdürüyor.

27 Ekim 2020 Salı 09:26
707 Okunma
TATAR, TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU VE TBMM BAŞKANI ŞENTOP İLE GÖRÜŞECEK

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’daki temaslarını sürdürüyor.

Tatar, bugün TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine dün ilk resmi yurt dışı ziyaretini yapmak üzere Ankara’ya gitmişti. Tatar ve Erdoğan, dünkü görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı da düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün öğle saatlerinde KKTC’ye dönmesi bekleniyor. Tatar’a, Ankara ziyaretinde eşi Sibel Tatar da eşlik ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CUMHURBAŞKANI TATAR KKTC'YE DÖNDÜ
CUMHURBAŞKANI TATAR KKTC'YE DÖNDÜ
Çaluda: "Ya HP ya da CTP ile yola devam: Demokrasilerde çare tükenmez"
Çaluda: "Ya HP ya da CTP ile yola devam: Demokrasilerde çare tükenmez"
KIB-TEK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMELER RANDEVU USÜLÜ YAPILACAK
KIB-TEK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMELER RANDEVU USÜLÜ YAPILACAK
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim