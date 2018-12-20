Tatar: “Vicdani reddin hayata geçmesi zor”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 423 milyon TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesi ile 27 milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesini oy birliğiyle kabul etti. GKK bütçesi üzerine ilk sözü alan UBP Milletvekili Dursun Oğuz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın KKTC’nin ordusu olduğunu belirterek, bütçesinin hibe olduğuna işaret etti.

GKK’nın ülke güvenliği açısından en önemli kurum olduğunu kaydeden Oğuz, KTBK ülke için büyük bir güven olduğundan GKK’ya gereken önemin tam olarak verilmediğini söyledi. Oğuz, Güney Kıbrıs’ın güvenlik ve ordu için milyonlarca Euro harcadığına dikkat çekti.

Orduya gereken altyapı ve personel desteğinin verilmesi ve kamuyla eşit şartlarda çalıştırılması gerektiğini kaydeden Oğuz, kurumdaki sıkıntı ve eksiklikleri anlatarak çözüm için gerekli adımların hükümet tarafından atılmasını istedi.

Oğuz, orduya sahip çıkılmasının önemine işaret ederek, eskisi gibi önem verilmeyen orduya iş başvurularının da eskisi kadar önem görmediğini ve bunun düzelmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.



Zaroğlu: “Polise takviye şart”



YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da, ilk olarak Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı olan polisin sorunlarına değinerek başladığı konuşmasında, polisin çalışma yükü altında ezildiğini söyledi. 800 civarında polis eksikliği bulunduğunu, takviye yapılmasının şart olduğunu ifade eden Zaroğlu, özlük hakları ve terfilerin de zamanında yapılmasının gerekliliğine işaret etti.

Zaroğlu, FETÖ terör yapısını lanetleyerek, bu hain örgüte karşı KKTC’de alınan tedbirlerin artırılması ve yapılanmanın tamamen silinmesinin önemine vurgu yaptı.

Yaşanan süreçte KKTC’de FETÖ yapılanması olduğunun görülebildiğini belirten Zaroğlu, KKTC’de FETÖ bağlantıları nedeniyle soruşturma kapsamına alınan kişiler hakkında bilgi verdi.

Zaroğlu, FETÖ yapılanmasının KKTC’de tespit edilip sona erdirilmesinde Polis Genel Müdürlüğü’ne görevler düştüğünü söyledi.



Amcaoğlu: “25 yıl önceki bütçeyle GKK desteklenmeye çalışılıyor”



UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu ise, AB ülkeleri ve Güney Kıbrıs’ın savunma bütçelerine değinerek, KKTC’de 25 yıl önceki bütçeyle GKK’nın desteklenmeye çalışıldığı eleştirisinde bulundu.

GKK’nın ihtiyacı olan yapılanmayı sağlamadan sorumlu hükümetin deve kuşu gibi saklandığını savunan Amcaoğlu, bu konuda gereken adımların acilen yerine getirilmesini isteyerek, bunların bir lütuf olmadığını söyledi.



Arıklı: “Atış alanları tek bir yere taşınsın”

YDP Milletvekili Erhan Arıklı ise konuşmasına, milletvekillerinin çoğunun salonda olmamasını eleştirerek başladı.

GKK bütçesinin konuşurken geçen hafta hayatını kaybeden Gürcistanlı çocuğun vefatının da es geçilemeyeceğini belirten Arıklı, geçmişte de bu tür vahim olaylar yaşandığını hatırlatarak, atış alanlarının tek bir yere taşınarak, güvenliğinin sağlanmasının doğru olacağını söyledi.

Arıklı, bazı kesimlerin bu tür olayları fırsat bilerek, GKK’ya hakaretler yağdırdığını belirterek, bu tip kişilere fırsat verilmeyecek adımların atılmasını umut ettiğini belirtti.



UBP Milletvekili Zorlu Töre de, Güney Kıbrıs’taki eğitim sisteminde bir barış yaklaşımı olmadığını ifade ederek, hala Enosis kararının değiştirilmemiş olduğuna dikkat çekti.

Adada 1974’den beri barış olduğunu ve herkesin bir gün KKTC’ye sahip çıkacağını çünkü başka bir alternatif olmadığını fark edeceklerini kaydeden Töre, askerlik ve savaş anılarını anlattı.

GKK’nın daha da güçlendirilmesi ve mensuplarının özlük haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Töre, Rumların terhis olmuş askerlerine silah verdiğini ve başka ülkelerin askeri birlikleriyle anlaşmalar yaptıklarını belirtti.

Töre, “Tüm bu veriler ışığında, evet barıştan yanayız ama savaşa da hazır beklemeliyiz” dedi.



Tatar: “Vicdani reddin hayata geçmesi zor”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, GKK’nın KKTC için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istediğini belirterek, Güney Kıbrıs’taki silahlanmanın artarak devam ettiğini ve ordunun savunmadan çıkıp taarruza geçecek niteliğe ulaştığını belirtti.

GKK’nın ihtiyacı olan araç gerecin karşılanmasının zaruretine değinen Tatar, KKTC’nin her türlü savunma ve kendi kendini koruyabilme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Tatar, profesyonel askerliğe geçilmesi için çalışma yapılmasına da sıcak baktığını, vicdani ret konusunda da dile getirilenleri haklı bulmasına rağmen şu anki yapıda bunun mümkün olamayacağını ifade etti.

Bu kadar uzun sınırı olan ve komşusunun sürekli silahlandığı bir ülkede vicdani reddin hayata geçmesinin zor olduğunu belirten Tatar, GKK’da görev alan kişilere destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Erhürman: “Vicdani ret konusu GKK ile görüşülerek ele alınması gerek”



Başbakan Tufan Erhürman ise, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili hibe bütçe olan savunma bütçesinin henüz ulaşmadığından ödemelerin yerel gelirlerle yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini belirtti.

Başbakanlıktan FETÖ soruşturmalarına müdahale etmesi veya açıklama yapması beklentilerine değinen Erhürman, bu soruşturmanın gizlilik esaslarıyla devam ettiğini söyledi. Kendisinin ancak gecikme nedenini sorabileceğini ve bunu da birçok kez yaptığını kaydeden Erhürman, Ergenekon konusunda yapılan konuşmalarda da çok dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

Atış alanında hayatını kaybeden çocuğun ailesini ilk geceden ziyaret ederek, işlemleri hızlandırdıklarını ifade eden Erhürman, GKK ve kolorduyla da temas halinde olduklarını ve o bölgelerin temizlenerek, olayın araştırılması kararı alındığını hatırlattı.

Erhürman, insanların temel haklarıyla ilgili temel kavramları Güney Kıbrıs’ta yapılanlarla kıyaslamamak gerektiğini kaydetti.

Başbakan Erürman, Güney Kıbrıs’ta savunma bütçesine ayrılan bütçe miktarının ve başka ülkelerle yapılan anlaşmaların bir sorun olduğunu belirtti.

Hidrokarbon konusunda kararların birlikte verilmesi gerektiği tezlerinin bu anlaşmalar için de geçerli olduğunu kaydeden Erhürman, vicdani ret konusunun GKK ile görüşülerek ele alınması gerektiğini, söyledi. Erhürman, “Kendi ihtiyaçlarımız çerçevesinde kendi konularımızı değerlendirmeliyiz” dedi.

“Kıbrıslı Rumların tamamı Türk düşmanıymış gibi gösteriliyor”

Mecliste, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesi görüşmesinde söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, vicdani ret konusuna değinerek, insanların savaşa karşı olup orduya hizmet etmek istemeyebileceğini ifade etti. Derya, vicdani ret hakkının din ve vicdan özgürlüğü altında yer aldığına işaret ederek, kişilerin farklı sebeplerle askeri eğitim ve hizmette bulunmak istemeyebileceğini belirtti.

Vicdani ret konusunda farklı ülkelerde alınan kararlar ve bakış açılarına örnekler veren Derya, askerlik yapmak istemeyenlere GKK’yla uzlaşarak sivil kamu hizmeti şansı tanınabileceğini dile getirdi.

Doğuş Derya, kimsenin zorla silah altına alınmaması gerektiğini söyleyerek, erkeklerin hayatında kesintiye uğratan ve bireysel haklarına müdahale eden askerlik kavramının yeniden gözden geçirilmesini de istedi.

Derya, yapılan konuşmalarda Kıbrıslı Rumların tamamının Türk düşmanıymış gibi gösterildiğini ancak halkların kardeşliğine inanan Kıbrıslı Rumların da olduğunu gözden kaçırmamak gerektiğini belirtti.