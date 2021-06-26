Tatar: Yeni bir 5+1 toplantısının olup olmayacağı New York’ta değerlendirilecek

Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler nezdinde Kıbrıs’ta eşitliğin korunması adına Guterres ile Brüksel’de yaptığı toplantıda Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğininin önemini vurguladığını kaydetti. Tatar, “egemen eşitliğimizin tanınması, eşit uluslararası statümüzün kabul görmesiyle resmi müzakere sürecine geçebileceğimizi; Cenevre’de 6 maddelik öneriyle ifade ettiğimiz gibi yine bunu tazeledik, yeniledik” dedi. İki tarafı da dinleyen Guterres’in taraflar arasında ortak zemin arayışı içinde olduğunu dile getirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yeni bir 5+1 toplantısının olup olmayacağının ise Eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek görüşmeler sonrası değerlendirileceğini söyledi.

Genel Sekreter’in önümüzdeki süreçte ortak zemin arama çalışmalarına yönelik olarak özel temsilcinin atanması önerisinde bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuyu değerlendireceklerini Genel Sekreter’e bildirdiklerini kaydetti.

Tatar, direkt olarak resmi müzakerelere geçilmesinmin sözkonusu olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ın geçmişine baktığımızda biz iki kurucu ortağın bir tanesi ve dolayısıyla Kıbrıslı Rumlar ne kadar egemense bizlerin de o kadar egemen olduğu, onların ne kadar uluslararası bir statüsü olduysa bizlerin de o kadar en azından eşitlik temelinde uluslarası statümüzün olması gerektiğini, çünkü Kıbrıs’ın tarihine bakıldığında Kıbrıs’ta buranın egemenliğini devrederken iki ayrı halka devrettiği bir egemenlik vardır. Bunu bütün dünya belki hala daha anlamış değildir. Ama biz bunları bütün dünya ile paylaşıyoruz. Mücadelemizi bu şekilde veriyoruz” dedi. Avrupa Birliği yetkililerinin yaptığı açıklamaların Kıbrıs Türk tarafını üzdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “ya Kıbrıs’ın gerçeklerini iyi bilmiyorlar veya bilmek istemiyorlar. AB öyle istedi diye Güney’deki devlete yama olmamız sözkonusu değildir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Rumların eşitlik temelinde Kıbrıs Türkü ile bir ortaklık yapma niyetinde olmadığı için federal görüşmelerin sonuçsuz kaldığına işaret ederek, bu fırsatlar tüketildiği için bu noktada olunduğunu Genel Sekreter ile paylaştıklarını kaydetti. Güven artırıcı önlemler konusunda ise Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda ancak günlük hayatı kolaylaştıracak noktalarda bir takım kararlar alınabileceğini vurguladı. Tatar, “Kıbrıs konusunun özünü etkileyecek ve dolayısıyla bizim egemenlik meselesine, esas konu üzerinde iddalarımızı ve beklentilerimizi raydan çıkartacak kadar önemli meseleleri Güven Artırıcı Önlemler bağlamında değil ancak Kıbrıs sorununun tümüyle ele alındığı durumlarda ortaya çıkabileceğini ifade ettik. Kendisi de bunu anlayışla karşıladı” dedi.

Görüşmede hidrokarbon konusunun da ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda Rumların tek başlarına hareket etmelerinin doğru olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de benzer hareketlerde bulunduğunu ancak Kıbrıs Türk tarafının ortak komite kurulması önerisinin hala masada olduğunu hatırlattı.