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Tatar,eylemcilerin sorunlarını dinledi

Başbakan Ersin Tatar  Başbakanlık önünde  eylem yapan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası üyesi,  Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği ve Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği üyelerinin yanına giderek sorunları dinledi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 22:51
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Tatar,eylemcilerin sorunlarını dinledi

Başbakan Ersin Tatar  Başbakanlık önünde  eylem yapan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası üyesi,  Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği ve Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği üyelerinin yanına giderek sorunları dinledi.

Başbakan Tatar, Başbakanlık önünde bulunan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber ve Genel Koordinatör Hürrem Tulga’nın da aralarında yer aldıı eylemilerle görüştü.

Mahmut Kanber görüşmede  Başbakan Tatar 'a sorunlarını ve taleplerini  aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarEylem
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