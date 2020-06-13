Tatar:Kıbrıs Türkü’nün geleceği aydınlıktır

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “ Kıbrıs konusu ile ekonomi yönetiminde önemli hatalar yapılmaz ve birlik beraberlik içinde hareket edilirse Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin aydınlık olduğunu” vurguladı.
Başbakan Tatar, mevcut ve bazı eski Girne Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri ile dün gece bir araya geldi.
Toplantıda Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner de hazır bulundu.
Başbakan Tatar toplantıda yaptığı değerlendirmede Ulusal Birlik Partisi’nin dünden bugüne Kıbrıs Türk Halkı’na çok önemli hizmetler yaptığının altını çizdi ve “ bizler emanet olarak aldığımız hizmet bayrağını layıkıyla ileriye taşımak istiyor, buna gayret gösteriyoruz. Eskisi, yenisi tüm partililerimizin görüşleri, katkıları bizler için çok değerlidir” dedi.
Ersin Tatar, “ gerek ekonomik alanda gerekse Kıbrıs konusunda çok kritik bir süreçten geçilmekte olduğuna” işaret ederek şunları kaydetti:
“ Covid-19 olmasaydı yeni bir atılım sürecine girmek için bu yıldan başlayarak önemli adımlar atmış olacaktık. Tüm dünyayı saran bu pandemi süreci elbette bizi de olumsuz yönde etkilemiştir. Ama parti olarak kararlılığımız değişmemiştir. Kıbrıs Türkü’nün bir ekonomik atılım içine girmesi için gerekenler mutlaka yapılacaktır. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’la benim imza koyduğumuz İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasının temel hedefi Covid-19’un yaralarını sarmak ve ekonomik atılımı başlatmaktır. Ben inanıyorum ki, Kıbrıs konusu ile ekonomi yönetiminde önemli hatalar yapılmaz ve birlik beraberlik içinde hareket edilirse Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin aydınlıktır.”
Yeni yasama yılının başladığı 1 Ekim 2019 tarihinden bugüne kadar Lefkoşa Milletvekiliniz Hüseyin Özgürgün Genel Kurul toplantılarına katılmıyor.
Tam sekiz aydır Özgürgünün mecliste özürsüz ve mazaretsiz devamsızlığı bulunmaktadır.Anayasanın 85'inci maddesine göre, bir Milletvekilinin bir ay süre ile özürsüz ve izinsiz olarak Cumhuriyet Meclisi çalışmalarına katılmaması halinde Milletvekilliği sona erer diyor..Peki siz ne yaptınız Sn.Tatar..Bu adam artık milletvekili değil ve meclisteki sayınız bir eksik olarak hesaplanmalıdır...
Sen da öyle zannet maskara seni
Nerdeyse yarım asıra yaklaşıyoruz hep ayni yalan dolan hep ayni lo lo lolar..başka da bişey bildikleri yok..Kendileri de biliyor aslında bişeyi beceremediklerini ama dilin kemiği yok salla gitsin alan alır...Tek becerebildikleri şey ; anavatan yavruvatan nağmeleri,anavatana şükran nağmeleri,Türkiye makamlarına habire yağcılık yardakçılık yapmak,cenaze cenaze dolaşıp halkı duygularını sömürsünler,panayır panayır dolaşsınlar şov yapsınlar,bayrak arkasına saklanıp hamaset tellallığı yapsınlar..Kendi halkını başkalarına şikayet etsinler..İşleridir bunlar başka da bir işten anlamazlar...Büyük türkler...Allahın garagözleri...
ama yurtdışında aydınlık olacağız
Tatariiiiiii....Ne oldu trafik sorunları? Nereye baksanız plakasız bir sürü araç trafikte seyrediyor..Nereye baksanız ehliyetsiz bir sürü kırmızı plaka trafikte seyrediyor tehlikeli sürüş yapıyor. Her taraf egzosu sökülmüş motorsikletlerle dolu..Nereye baksanız elli senelik arabaların üstünde bile kocaman egsozlar/kelebek egsozlar görüyorsunuz,hakeza trafik izni olmayan bir sürü dağ motorları..Halk huzursuz,halk mutsuz,halk rahatsız!SEn orda daha çık da bize masal anlatmaya,bize ninni söylemeye devam et....
Hiç güleceyim yoğudu be Roketci! Ôlan 46 senedir gelen Türk gider Türk deye deye birda yalakalık olsun diye vatandaş yapa yapa 1 tane Kıbrıslı bırakmadız bunun içinde birda den geleceği aydınlıkdır? Heralde o aydınlık beyaz ışığın parlaklığıdır...
Kendi halkına satılık muamelesi yapan bir ubpli hamaset tellalı..Cehenneme kadar yolun var..