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Tatlısu'da 4 kişi tutuklandı

Tatlısu’da kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde bulunduran 4 kişi tutuklandı

25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:59
Tatlısu'da 4 kişi tutuklandı

Tatlısu’da kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde bulunduran 4 kişi tutuklandı. Polisin, 4 tabanca ve 8 canlı mermiyle yakaladığı kişilerin yaşları 25 ile 30 arasında değişiyor. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Tatlısu'daki Sea Terrea Bay Sitesi’nde bir evde yapılan operasyonda, 4 tabanca ve 8 canlı mermi bulundu. Polis, silahların, toplu, 9 mm çapında ve gazlı olduğunu açıkladı.
G.O. (E-25), P.A. (E-27), A.M.(E-30) ve J.P.’nin (E-29) tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
TatlısuAteşli SilahTutuklamaPatlayıcı MaddePolisGündemKıbrıs
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umit tekin 2018-08-25 10:51:37

Ulkenin dort bir yaninda atesli silah ve uyusturucu. Acaba devlet ne zaman kesin ve acil onlem alacaktir. Radikal kararlar sart oldu . Bunun icin ilk once polisin icinde temizlik yapacaksin .Bu vatandasin kimseye guveni kalmamistir.

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