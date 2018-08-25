Tatlısu'da 4 kişi tutuklandı

Tatlısu’da kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde bulunduran 4 kişi tutuklandı. Polisin, 4 tabanca ve 8 canlı mermiyle yakaladığı kişilerin yaşları 25 ile 30 arasında değişiyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Tatlısu'daki Sea Terrea Bay Sitesi’nde bir evde yapılan operasyonda, 4 tabanca ve 8 canlı mermi bulundu. Polis, silahların, toplu, 9 mm çapında ve gazlı olduğunu açıkladı.

G.O. (E-25), P.A. (E-27), A.M.(E-30) ve J.P.’nin (E-29) tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.