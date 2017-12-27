TDP adayları Karpaz bölgesini ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde İskele, Mehmetçik ve Yenierenköy'ü ziyaret etti.

TDP'nin “Katılım Vizyonu”na ilişkin bilgilerin verilerek, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürlerinin dağıtıldığı ziyarette, özellikle İskele-Karpaz bölgesinde yaşanan sorunların yanı sıra, üretim sektörünün sıkıntıları konuşuldu.

Partiden verilen bilgiye göre, TDP Genel Sekreteri Asım İdris ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, İskele ve Karpaz bölgesinin gelmiş geçmiş hükümetler tarafından kaderine terk edildiğini savunarak, bunun ne bölge insanının ne de bölgenin kaderi olmaması gerektiğini kaydetti.

İskele bölgesinin yıllardır ilçe olmasına rağmen, bunun sadece kâğıt üzerinde kaldığını belirten İdris, "İskele ve bölgesi artık üvey evlat olmaktan kurtulacak, bu konuda son derece kararlıyız" dedi.

Ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntı ile işsizliğin en çok İskele-Karpaz bölgesinde hissedildiğini belirten İdris, bölgenin planlama dahilinde kalkınmasına ve işsizliğin giderilmesine ciddi bir önem verdiklerini kaydetti.

Tarihi ve doğal güzelliklere sahip, üretim için elverişli, tarım, hayvancılık ve balıkçılığın yoğun olduğu bölgenin, turizm, yükseköğrenim ve üretimde katılımcı planlamalar, ortak akıl ürünü projelerle ciddi bir gelişim gösterebileceğini belirten İdris, özellikle bölgedeki esnafın içinde bulunduğu zor durumdan kurtarılması gerektiğini kaydetti.

İdris, 7 Ocak'ta verilecek kararla bölgenin kaderinin değişeceğini söyledi.

