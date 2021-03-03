TDP GENEL BAŞKANI ÖZYİĞİT, BAKAN ARIKLI’YI ELEŞTİRDİ

Arıklı ve Kıb-Tek Yönetim Kuruluna atadığı kişilerin, sürekli olarak yolsuzluktan bahsettiklerini söyleyen Özyiğit, “Ancak konuyla ilgili halen somut adım atmadılar. Yolsuzlukla mücadele laf ile değil icraat ile olur, bunun yolu da gereken adımları atmaktan geçer” dedi.

Özyiğit, Kıb-Tek’te önceki gün mali polis tarafından gerçekleştirilen soruşturmanın Arıklı’nın bakanlığı öncesi yapılan şikayet üzerine başlatıldığını söyledi.

Özyiğit, “Sürekli olarak yolsuzluktan bahseden Sayın Arıklı bulunduğu makamın sorumluluğu gereği, bahsettiği yolsuzluklarla ilgili Başbakanlık Denetleme Kurulu, Sayıştay, Savcılık gibi kurumları devreye sokmalıdır. Bu yapılmadığı sürece bu söylemler havada kalacaktır” dedi.

Özyiğit, Arıklı’nın ilk adımının, Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından hakkında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” tespit edilen ve dava aşamasına gelen, ayrıca yine hakkında Sayıştay Raporları bulunan kurum müdürü ile ilgili soruşturma açılmasını talep etmek olabileceğini kaydetti.

“BAZI GERÇEKLER İDRAK EDİLMEYE BAŞLANDI”

TDP Başkanı Özyiğit, Kurumun geleceği ile ilgili yapılması gerekenlerin açık ve net olduğunu, bunların çeşitli defalar ortaya konduğunu söyledi. “Bakan Arıklı’nın göreve başladığında dersine iyi çalışmadığı, ortaya koyduğu söylemlerden anlaşılıyor” iddiasında bulunan Özyiğit, Türkiye Cumhuriyeti ile bir enterkonnekte bağlantı için gerekli izin merci olan ENTSO-E’nin duruşunun olumsuz olduğunun herkes tarafından bilindiğini, bugüne kadar da hiç değişmediğini savundu.

Özyiğit, “Ancak Arıklı bu gerçeği bakan olduktan sonra idrak etmeye başladı. Bakan bu gerçeği fark etmesinin ardından enterkonnekte sistemle ilgili velev ki olmaz diyerek başka projelerden bahsetmeye başladığı” dedi.

Enterkonnekte bağlantı sisteminin yakın zamanda gerçekleşme ihtimali olmadığını söyleyen Özyiğit, ülkenin geleceğini tek bir projeye hapsetmenin yanlış olduğunu kaydetti.

Pahalı ve çevreci olmamasından dolayı fuel oil ile elektrik üretimine artık son verilmesi gerektiği konusunda Arıklı ile hem fikir olduklarını söyleyen Özyiğit, ancak bunun yolunun Arıklı’nın bahsettiği gibi özel bir şirkete ait doğalgaz ile üretim yapan bir gemiden elektrik satın alınması şeklinde değil, buna benzer bir yatırımın kamuya ait olacak bir yöntem olduğunu belirtti.

“ÜRETİM TAMAMEN ÖZELE DEVREDİLMEK İSTENİYOR”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülke elektrik üretiminde mevcut olan yüzde 55 Kıb-Tek, yüzde 45 AKSA dengesini korumak isteyenler tarafından yıllarca yatırımdan kaçınıldığını, şimdi de üretimde Kıb-Tek’e yatırımdan bahsedilmek yerine, ülkenin tüm elektrik üretimini, başka bir enerji üretim modeli ile bir özel şirkete devredilmesinin ön görüldüğünü savundu.

“Barge sistemi” projesinin ihale çalışmalarının başlatıldığını yine Bakan Arıklı’nın açıklamalarından öğrendiklerini belirten Özyiğit, üretim maliyetinin bile dillendirilerek 7,5–8 cent dolardan bahsedildiğini ifade etti. Özyiğit, “Sayın Bakan ortaya koyduğu bu rakamların, 2020’deki üretim ortalaması 8 cent dolar olan fuel oil‘den bile daha pahalı olduğunu bilmiyor mu?” diye sordu.

“Yolsuzluklardan bahseden bakanın ihale şartnamesi belirlenmeden bir firmadan alacağı elektriğin fiyatından bahsetmesi yanlış” diyen Özyiğit, ayrıca 7,5–8 cent dolar üretim maliyeti olacağı açıklanan proje ile enerjinin, sabit bedel de eklendiğinde tüketiciye 17 cent civarında faturalanacağını belirterek, “Bu proje ile özelden hizmet alınarak elektrik ucuzlatılamaz” ifadesini kullandı.

“EN BÜYÜK KÖTÜLÜKLERDEN OLACAK”

Barge sisteminin yeni olmadığını söyleyen Özyiğit, bunun 4’lü hükümet döneminde gündeme geldiğini kaydetti.

Bu projeyle birlikte sıvı doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesinin kıyıya yerleştirileceğini, mevcut santrallerin de doğal gaza dönüştürüleceğini, 4 çift yakıtlı santral alımının da bunun ilk aşaması olduğunu anımsatan Özyiğit, doğal gaz ile elektrik üretiminin orta vadede doğru bir strateji olduğunu, ancak bu yatırımın kamusal alan içerisinde kalmak kaydı ile şaibeden uzak bir yatırım olması gerektiğini belirtti. Özyiğit bu konuda izlenecek yolun 4’lü hükümet döneminde hazırlanan enerji yatırım raporunda yer aldığını kaydetti.

Doğal gaz projesi çalışmalarının 4’lü hükümet döneminde kurum bünyesinde çalışıldığını ve ortaya bir yatırım planının konduğunu, dönemin Bakanlar Kurulu’nun da bu yatırım planına onay vererek ilk aşamasının ihaleye çıkmasına karar verdiğini anımsatan Özyiğit, bu süreçte elde edilen bilgi ve tecrübeye uygun olarak doğru yatırım modelinin şekillenmesi gerektiğinin altını çizdi. Özyiğit, Bakan Arıklı’nın bahsetmekte olduğu yatırım modelinin ülke enerji üretimini tamamen özele teslim edilmesine olanak sağlayacak içerikte olduğunu, bunun da bu topluma yapılacak en büyük kötülüklerden biri olacağını söyledi.