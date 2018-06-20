TDP'li Belediye Meclis adayı Yılmaz için acil kan aranıyor

Kıbrıs Postası'ndan yer alan habere göre, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, Haspolat civarında geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle 3 gündür Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören TDP Mağusa Belediyesi Meclis üye adayı Ülkü Canbaz Yılmaz için acilen A RH (-) kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Kan verebilecek duyarlı vatandaşların, hastaneye müracaat etmesi gerektiği ifade edildi.

Kaza, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, Haspolat civarında geçtiğimiz Pazartesi sabahı meydana gelmişti.

Yoldan çıkarak toprak sete çarpan ve takla atan aracın 39 yaşındaki araç sürücüsü Ülkü Canbaz Yılmaz ile 9 yaşındaki yolcu Hanifi Buğrahan Yılmaz, yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.