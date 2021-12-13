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TDP milletvekili adayları belli oldu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları belirlendi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 14:34
486 Okunma
TDP milletvekili adayları belli oldu
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Erken genel seçim öncesinde Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları belirlendi. 

İşte isimler: 

Lefkoşa:

1.           Cemal Gürsel Özyiğit

2.            Halil Hızal

3.            Nalan Ersümer

4.            Safiye Özaltıner

5.            Filiz Uzun

6.            Mustafa Yenigüç

7.            Çelen Çağansoy

8.            Aytaç Ali Baklacı

9.            H. Doğa Yalçın

10.          Yeşim Beyaz İlkan

11.          Mehmet Burhan

12.          Nevzat Özkunt

13.          Aktan Erdoğa

14.          Kamil Yayıcı

15.          Ömer Metbulut

16.          Tuğçe Özmert

Mağusa

1.            Yeşim Dede

2.            Yasemin Çobanoğlu

3.            İlyas Yağlı

4.            Boysan Boyra

5.            Erkan Sarı

6.            Arzu Demirel

7.            Olgu Tansuğ

8.            Hüseyin Angolemli

9.            Ecevit Aspri

10.          Mustafa Tekman

11.          Celal Nefesoğlu

12.          Yüksel Altuner

13.          Ercan Yüzüak

Girne:

1.            Mehmet Evrim Benzetsel

2.            Zeki Çeler

3.            Şirin Telli

4.            Dilara Korkmaz

5.            Sibel Karaca

6.            Hamide Dağkıranlar

7.            Elmas Tokay

8.            Nuri Sılay

9.            Sibar Aybar

10.          Tolga Atamer

11.          Mustafa Abraş

İskele:

1.            Elif Özyiğit Cengiz

2.            Mürüde Çelikağ

3.            Mehmet Barut

4.            Tülay Alpler

5.            Metin İsmet Pekri

Güzelyurt:

1.            Faik Arçay

2.            Kamil Gilanlıoğulları

3.            Çayan Volkan

Lefke:

1.            Turgut Karabetça

2.            Hasan İzzet Dinçoğlu

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