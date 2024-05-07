Girne’de 13 Mart 2024 tarihinde G.M.M.B.(E-20) ve C.M.K.(K-22)’nin Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye kayıt yaptırabilmek ve 2023-2024 yılları içerisindeki kayıtlarını yenilemek maksadıyla, başka bir üniversitede hazırlık bölümünü tamamladıklarını gösteren ve K.K.E.(E-26) aracılığıyla temin ettikleri sahte not dökümü belgelerini, kayıt yaptırmak istedikleri üniversiteye vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öğrenci belgesini sahteledi

30 Nisan 2024 tarihinde, Girne’de, I.A.O.(E-33)’nun, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin öğrenci belgesini sahteledikten sonra, WhatsApp uygulaması üzerinden bir şahsa göndermek suretiyle tedavüle sürüp, bahse konu şahıstan sahtekarlıkla 291.200 Nijerya Nairası para temin ettiği tespit edildi. I.O.A. tutuklandı.

Polisin soruşturmaları sürüyor.