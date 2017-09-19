TEL-SEN: "Yeni alt yapı yapmak yerine, kendi alt yapımızı kiralayalım"

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Başkanı Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi güçlendirilmeden 4,5 G ihalesine çıkılmasına karşı olduklarını açıkladı.

Soysan konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bu yönde çalışmalar yapıldığı bilgisi aldıklarını dile getirerek, “Bu, dairenin üretken kimliğinin ortadan kaldırılması ve tekelleşmenin yaratılması anlamı taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Önceki dönemlerde özel şirketlerin fiber optik kablo şebekesi yapma taleplerinin reddedildiğine işaret eden Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin alt yapısının özel operatörlerin kullanabileceği kapasitede olduğunu, eksik bölgelerin de kısa sürede tamamlanabileceğini kaydetti.

“Bu bağlamda yeni bir fiber altyapısının oluşturulmasına ön ayak olmak yerine bu firmalara kendi alt yapımızdan kiralama yöntemi ile kullandırmak, Tel-Sen’e göre, hem stratejik açıdan, hem de ülke ekonomisinde devletin güvenliği ve denetleyebilirliği açısından çok daha uygun bulunmaktadır” diyen Soysan, ilgili bakanları bu konuda hassasiyet göstermeye çağırdı.