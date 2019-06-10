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Telekomünikasyon Dairesi’nden İnternet Kesintisi Uyarısı

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:18
Telekomünikasyon Dairesi’nden İnternet Kesintisi Uyarısı
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Telekomünikasyon Dairesi ve Türk Telekom  Internet ana omurgası üzerinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın, çarşamba ve perşembe günleri 02.00-06.00 saatleri arasında internet kesintileri meydana gelebileceği bildirildi. 
Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz yaptığı yazılı açıklamada, “Telekomünikasyon Dairesi ve Türk Telekom  Internet ana omurgası üzerinde çalışma yapacaktır. Bu nedenle, 11,12 ve 13 Haziran 2019 tarihlerinde (02:00 - 06: 00 saatleri arasında) Internet ana omurga sisteminde (MPLS ) kapasite artışı, servis aktarımı ve yazılım güncellemesi çalışmaları yapılacağından dolayı belirtilen tarih ve saatler arasında internet kesintileri meydana gelebilecektir.  Halkımızdan oluşacak olan kesintiler için özür dileriz” ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 10.06.2019 13:28
Anahtar Kelimeler:
İnternet Kesintisi
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