“Temaslı vakaları tespit ettik”

Temasların Tarama Ekibi’nin başında yer alan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Figen İnce, Lapta ve Alsancak bölgesinde tespit edilen pozitif vakalar sonrası Lapta Belediyesi’ne Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile bir araya gelerek toplantı yaptı.

Toplantı sonrası Dr. İnce, ne yapıldığı ve bundan sonra izlenecek sürecin ne olduğu konusunda açıklamalarda bulundu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Figen İnce’nin açıklaması şöyle:

“Koronavirüs teşhisi olan hasta olduğu zaman, onunla temasta bulunanların da teşhis edilip, test yapılması gerekir.

Çünkü, belirtiler ortaya çıkmadan önce virüsün 14 günlük kuluçka süresi var ve hasta bunun farkında olmadan temasta bulunduğu kişilere de bulaştırabiliyor.

Bulgu ortaya çıkana dek kimlerle görüştükleri ve ne kadar zaman beraber olduklarını tek tek sorgulayarak, koronavirüsle ilgili tetkikler yapıyoruz.

Bunun sonucunda yeni hastalar varsa, onları da tespit ederek toplum içinde bulaşımın devam etmemesi için izole ediyoruz.

Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi, virüsün kuluçka sürecinin uzun oluşudur.

Bu yüzden, özellikle vakaların temaslılarını en kısa sürede tespit edip, yayılımı önlemek adına izole etmek gerekiyor.

Yapılan son açıklamada, Lapta’dan 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konduğu belirtildi. Lapta ve Alsancak Belediye Başkanları ile bir araya gelerek toplantı yaptık.

Temasların Tarama ekibinde görevli Aynur Hemşire ve diğer görevli kişiler, vakayla sürekli konuşarak son 14 gün içerisinde kimlerle temasta bulunduğunu öğrenmeye çalışıyor. Öğrenilen kişilerin isim ve telefon bilgileri alınarak, kendilerine ulaşılıyor.

Bugün de olay yerine gelerek, vakanın temaslarına unutulan birileri olmuşsa diye bölge belediye başkanlarıyla görüşerek, bilgi almak istedik ve bize oluşturdukları listeyi verdiler.

Hastalık ülkede görüldüğü andan itibaren herkesin kendisini Kovid-19 gibi düşünerek, hem kendini hem de karşısındakini koruması gerekir.

Çünkü, bu hastalık bulgu vermiyor ve bunu bulaştırma şansımız çok yüksek.

Amaç; hastalığın yayılımını önlemektir, o yüzden insanlarımızdan büyük hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Bizler, Sağlık Bakanlığı Ekibi olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Lütfen, vatandaşlarımız da kendilerine düşeni yaparak, evlerinde kalsınlar, güvende olsunlar.”