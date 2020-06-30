"Test kapasitesine göre yolcu gelecek"

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞLERİNİ CİDDİYETLE ELE ALDI”…

Başbakan Tatar, mecliste yaptığı konuşmasında açılmaya bir yerden başlamak gerektiğini söyleyerek, sağlık çalışanları ve bu işi yönetenlerin yapacakları çalışmalarla başarı sağlanacağını söyleyerek, ülkenin test kapasitesine göre yolcu gelmesi kararı alındığını dile getirdi. Tatar, ekonomiyi de ayakta tutmak adına bir karar alındığını ve kararın arkasında olduklarını söyledi. 1 Temmuz tarihinden itibaren günde iki uçak geleceği bilgisini veren Tatar, sağlık çalışanlarının işlerini ciddiyetle ele aldıklarını aktardı. Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren günde iki uçakla yaklaşık 320 kişinin KKTC’ye geleceğini bilgisine de konuşmasında yer verdi.



“BİR NOKTADAN BAŞLAMAK LAZIM. UMUT GEREKİYOR”…

Ülkede kaç kişinin bağışıklık kazandığının bilinmediğini de sözlerine ekleyen Tatar, test kapasitesinin artırılmasıyla açılımın gerçekleştirileceğini, 5 bin civarında test kiti bulunduğunu, bu kapasitenin de artırılacağını söyledi. Tatar, ülke çıkarları için bu kararların alındığını ve yapılanların da en doğru karar olduğunu belirterek, sağlıktaki başarı ve sektörlerin açılmasıyla başarının yavaş yavaş görüleceğini, eski noktaya gelineceğini dile getirmesinin ardından, “Bir noktadan başlamak lazım. Umut gerekiyor” dedi.



