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"Test sonuçları negatif"

Metropol Süper Market yetkilileri , METROPOL Girne ve PizzyBurger Girne çalışanlarına yapılan PCR testi sonuçları negatif çıktığını duyurdu.

26 Şubat 2021 Cuma 12:36
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"Test sonuçları negatif"

METROPOL'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

YENİDEN AÇILDIK

Halk Sağlığının korunması kapsamında ,METROPOL Girne ve PizzyBurger Girne çalışanlarına yapılan PCR testi sonuçları NEGATİF çıkmıştır.

İş yerlerimiz programlı olarak ekolojik dezenfektanlar kullanılarak derin hijyen sağlanmaya devam edecektir.

Çalışanlarımız seyreltilmiş vardiya ve rotasyon usülü ile çalışmaktadırlar.

Covid-19 tedbirleri eğitimleri uzmanlarımız tarafından programlanmış bir şekilde sürdürülmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Girne Belediyesi yetkililerinin direktifleri/önerileri dikkate alınarak çok yakın işbirliği içinde süreç yürütülmüştür.

Bu süreçte bizlerle beraber olan tüm halkımıza teşekkürlerimizi iletir ,Sağlıklı Günler Dileriz.

Son Güncelleme: 26.02.2021 13:42
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