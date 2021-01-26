Teşvik belgesi alan yatırımlar açıklandı

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Mustafa Serçelik 2020 yılında 47/2000 sayılı Teşvik Yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımları açıkladı.

Mustafa Serçelik , KKTC’de 2020 yılında Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından sağlık, sanayi ve turizm alanlarında 13 yatırım projesine Teşvik Belgesi verildiğini ve bu yatırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomisine üretim, katma değer ve istihdam katkısı sağlanacağını söyledi.

Serçelik, 13 projenin 2’sinin sağlık, 5’in sanayi ve 6’sının ise turizm sektörüne yönelik yatırımlar olduğunu belirtti.

Mustafa Serçelik’in açıklamasında “2020 yılında verilen 13Teşvik Belgesi sonucunda tamamlanacak yatırımlarla yaklaşık %4’ü sağlık, %8’i sanayi ve %%88’i turizm olmak üzere 1,139,747,735.-TL tutarında bir sabit sermaye yatırımı hayata geçmiş olacaktır.

Bu 13 yatırımın 8adeti Lefkoşa’da, 1 adetiGazimağusa’da,4adeti Girne’de gerçekleşecektir.Bu yatırımların hayata geçmesiyle 1,053 yeni istihdamın sağlanması öngörülmektedir.6 turizm projesiyle sektöre 1,572 yeni yatak ilave edilmesi planlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.