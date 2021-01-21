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Ticaret Odası ‘Tam kapanmamak’ için öneriler sundu

Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre ‘tam kapanma’ kararı alınmadan önce ekonomiyi dara düşürmeden alınabilecek önlemler açıklandı.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:01
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Ticaret Odası ‘Tam kapanmamak’ için öneriler sundu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, korona virüs ile mücadeleyle ilgili önerilerde bulundu. Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre ‘tam kapanma’ kararı alınmadan önce ekonomiyi dara düşürmeden alınabilecek önlemler açıklandı. Ticaret Odası ayrıca devletin iş yerleri ve çalışanları ayakta tutacağının garantisini vermesi durumunda tam kapanmaya itirazları olmadığını vurguladı.

Ticaret Odasının yaptığı açıklama şu şekilde:

Vaka sayılarının daha da artış göstermemesi ve düşürülmesi için bir dizi ön önlemler alınması çok önemlidir.

Korona virüs ülkemizde görüldüğü günden bu güne savunduğumuz gibi ‘sağlık’ herşeyin başında gelmektedir. Fakat bu ekonomik yaşamı ve özel sektörü işvereni ile çalışanı ile yok sayılarak, göz önünde bulundurmayarak yapılamaz.

Hepimiz büyük bir sorumluluk taşıyoruz. İş yerlerimizi kapatmamız demek birçok vatandaşımızın işsiz kalması, maaş alamaması, evine ekmek götürememesi demektir.

Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu tarafından alınan ‘kısmi kapanma’ kararında tüm kurallara harfiyen uyduk. Kendi insiyatifimizle perakende mağazalarımızın çalışma saatlerinde kısıtlama yaparak 10:00-18:00 saatlerine aldık. 

Unutulmamalıdır ki kamu çalışanları her şartta maaşlarını alıp evlerine ekmek götürebilecek, fakat özel sektör için ayni durum söz konusu olmayacaktır.

İşte bunun için ‘tam kapanma’ kararı alınmadan önce uygulayabileceğimiz, ekonomiyi dara düşürmeden alabileceğimiz önlemler vardır.

•             Vakaların artış gösterdiği ve yoğunlaştığı yerlerde ‘Bölgesel Kapanma’ uygulanması

•             Çalışma saatlerinin sektör bazında vardiya usülü ve kısıtlı saatlere çekilmesi  (Kamu çalışanları dahil)

•             Özel sektör, başta hizmet sektörü olmak üzere, çalışanlarının aşılanması

•             Uygulanabilecek tüm kamu ve reel sektörde online sisteme geçilmesinin sağlanması

•             Sokağa çıkma yasağı için ayrı düzenlemeler yapılıp

-Cumadan başlayan hafta sonunu dahil sokağa çıkma yasağı (Nöbetçi eczaneler hariç)

-65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı

-Çalışan iş yerlerinin Covid-19 tedbrilerine tam uyması, Belediye ve Kolluk Kuvvetleri ile iş birliği içerisinde denetimin artması

İş yerlerimizi ve çalışanlarımızı ayakta tutacağının garantisini devlet verebiliyorsa o zaman tam kapanalım. Aksi takdirde geçtiğimiz hafta sonu belirttiğimiz gibi alınacak tüm önlemlerde biz elimizi taşın altına koymaya kararlıyız. Tüm kurallara uygun çalışılmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağımızı belirtiriz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası
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