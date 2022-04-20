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TİKA‘nın öncülüğünde geniş kapsamlı bir iftar programı gerçekleştirildi

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, engelli ailelerinin TİKA tarafından organize edilen iftar programında buluştuğunu aktardı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 22:46
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TİKA‘nın öncülüğünde geniş kapsamlı bir iftar programı gerçekleştirildi

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Suay, engelli ailelerinin TİKA tarafından organize edilen iftar programında buluştuğunu aktararak, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Anadoludan gelen gönül selamıyla ve Türkiyemizin güzide kurumu TİKA‘nın öncülüğünde geniş kapsamlı bir iftar programı gerçekleştirildi. Ülkemizin her köşesinden katılan misafirlerimizle ramazan sevincini yaşamış, yaşatmış olduk çok şükür.

 Ailelerimizin sosyalleşmesine, birlik beraberlik duygunuzun ve ramazan sevincinin pekişmesine vesile olan bu türevli çalışmaları son derece önemsiyoruz.

TİKA KKTC Koordinatörü Havva Pınar Özcan‘a emeklerinden, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri‘ye, kurum ve sivil toplum örgütü başkanlarına ve tüm camiamıza da katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz...”

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