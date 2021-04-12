TİLKİ: “HER ARACA KAMERA ZORUNLU HALE GETİRİLMELİ”

GÜNDEM KIBRIS

Trafikte seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın ve mesajlaşmanın, çok büyük bir tehlike olduğunu söyleyen Tilki, “Nasıl ki alkollü araç kullananlar gibi, trafikte araç sürerken cep telefonu kullanan da bir faciadır. Ada ülkesi olduğumuz için, burada cep telefonu çok yaygın kullanılır. Her arabada kamera kullanılması sağlanmalıdır. Bir de şoför okulları, fahri müfettiş olarak tayin edilmeli. Herkes bir miktar korkacak. Böylelikle herkes dikkat edecek” dedi.

Ada genelinde şu anda 42 şoför okulu olduğunu söyleyen Tilki, “Şoför okulu açmak bu kadar kolay olmamalı. Sadece Lefkoşa’da 20’yi aşkın şoför okulu var” dedi.