Tolun, turizmdeki resmi ortaya koydu

Tolun, “Şu an aktif görev yapan hiç yok. Ne bir rehber bir tur gezdirir, ne bir acente turist getirir.” dedi.

Ktv ekranlarında sektöre ilişkin istatistik sorularını yanıtlayan Orhan Tolun şu bilgileri verdi;

“230 rehberimiz var. Sektörde… Şu an aktif görev yapan hiç yok. Sıfır. Ne bir rehber bir tur gezdirir, ne bir acente turist getirir. 170 acente var sektörde… Hiçbiri giderlerini karşılayamıyor şu an… Hatta şu bilgiyi de vereyim: Bu acentelerde Bin 100 kişi vardı 850’’ye düştü… Bir iş yapmıyorlar... [...] Türkiye turist kaynar... Bayram da geliyor. Gazino müşterisi ile kim geçinecek! Onlarda zor durumda...”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI