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Töre'den gençlere mesaj!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı anısına düzenlenen müsabakalarda dereceye girenlere ödül vermek amacıyla İskele Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda yer alan etkinliğe katıldı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:43
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Töre'den gençlere mesaj!
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Töre, yaptığı konuşmada etkinliğin 20 Temmuz anısına yapılmasının ayrı bir önemi olduğunu söyleyerek, federasyonu kutladı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre Töre, 20 Temmuz ruhunu, mücahit ve mukavemetçi ruhu yaşatmak ve canlı tutmanın herkese düşen bir görev olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türk gençliğinin KKTC’den vazgeçmeyeceğini ifade eden Töre, cumhuriyetin fazilet olduğunu söyledi.

Gençlerin birer bayrak olduğunu söyleyen Töre, “Asla yere düşmeyeceksiniz. Bayrağı kapıp her zaman daha ileriye gideceksiniz” dedi.

Ulu Önder Atatürk’ün her alanda gençliğe güvendiğini anımsatan Töre, devletin ve cumhuriyetin kıymetinin her zaman bilinmesini istedi.

Başkan Töre etkinlikte, dereceye giren takımlara kupalarını verdi.

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