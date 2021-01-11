Töre: Erken seçim çağrısı sürpriz değil!

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre, katıldığı bir TV programında, Resmiye Canaltay’ın meclis başkanlığının reddedilmesinin ardından Başbakan Ersan Saner’in kürsüye çıkarak ‘erken seçim’ çağrısı yapmasını değerlendirdi.

Töre, ülkenin içinde bulunduğu durumun göz önünde alındığında, Saner’in yapmış olduğu “erken seçim” çağrısının sürpriz olmadığını söyledi

Töre, Ersan Saner’in erken seçim çağrısını, “Mecliste yaşanan gelişmeler karşısında verdiği ilk tepki” olarak yorumladı.

Resmiye Canaltay’ın meclis başkanlığının reddedilmesini de değerlendiren Töre, yapılması gerekenin meclis başkanlığı için UBP’nin yeni bir aday çıkarması olduğunu vurgulayarak, muhalefetin yapmış olduğu eleştirilere “Hükümet vardır, görevine devam ediyor” dedi.

“Ekimde olmazda haziranda mı olur acaba?” ifadelerini kullanan Töre, erken seçime kadar hükümetin yapması gereken görevleri olduğuna dikkat çekti.

Töre, Başbakan Ersan Saner’in “erken seçim” çağrısını, mecliste yaşanan gelişmeler karşısında verdiği ilk tepki olduğunu da ekledi.