Töre, İnönü Belediye Başkanı Öncü’yü ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yerel yönetimlere başlatmış olduğu ziyaretler çerçevesinde İnönü Belediyesi’ni ziyaret etti.

Töre, İnönü köyünün kendisi için önemli olduğunu ifade ederek, İnönü’nün ulusal mücadele tarihinde büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Türk Mukavemet Teşkilatı tarafından 1958 yılında ilk panayırın da eski ismiyle Sinde köyünde yapıldığını hatırlatan Töre, “o gün bu gündür bu gelenek devam ediyor panayır, şehirlerin anısına olmuştu yine ulusal direnişte İnönü köyünde volkan teşkilatının temeli atıldı, köy ismini de İsmet İnönü’den aldı” dedi.

Köyün sorunlarına da değinen Töre, su konusu ve tapu sorunun bunlardan bazıları olduğunu kaydetti.İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü de, şahsı ve köyü adına Töre’ye hoşgeldiniz diyerek köyün sorunlarını aktardı ve yardım talebinde bulundu.

Köye gelen suyun asbestli borulardan transfer olduğunu vurgulayan Öncü, gençlerin göçünü engellemek adına sosyal konut projesinin hayata geçmesi gerektiğini dile getirdi.

(BRT)