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Töre, Konya Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’ni kabul etti

20 Kasım 2019 Çarşamba 15:46
Töre, Konya Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre Konya Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’ni kabul etti.

Konya-Karaman bölgesinden Kıbrıs’a ciddi oranda yerleşim yapıldığını söyleyen Zorlu Töre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırım ve ticaret yapmak için gelen heyetin olumlu intibalarla Konya’ya dönmelerini temenni etti. Tarımsal alanda da geniş imkanlar bulunduğunu söyleyen Zorlu Töre, Devlet, Hükümet ve Meclis olarak Anadolu yatırımcılarına daima sıcak bakıyoruz dedi.

Karşılıklı hediyelerin sunulduğu ziyarette birlik ve beraberlik mesajları da verildi.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
TöreKonya
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