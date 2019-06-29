Töre, Makedonya’nın Ardından Kosova’yı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kosova’nın başkenti Priştine’yi ziyaret etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Makedonya’dan sonra Priştine’ye giden Töre, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fikrim Damka’a ziyarette bulundu.

Zorlu Töre ve beraberinde heyet ayrıca Priştine’nin tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret etti.

Töre, ziyaretle ilgili açıklamasında, Balkanlar’daki Türk topluluklarının milli kültürlerini ve kimliklerini koruyor olmasını görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Osmanlı dönemindeki Türk izlerinin hala devam ettiğine işaret eden Töre, şöyle devam etti:

“Dilimiz bir, fikrimiz bir, inançlarımız bir. Kıbrıs Türk halkı da Kosova’daki Türk toplumuyla aynı duygu ve inançları taşımaktadır. Hepimiz Osmanlı devletinin geride bıraktığı Türk topluluklarıyız. Birlik, beraberlik ve dayanışmamızı pekiştirmemiz ve haberdar olmamız gerekmektedir. Atatürkün ifade ettiği gibi hangi coğrafyada, hangi ülkede yaşarsak yaşayalım ne mutlu Türküm diyene ifadesini kendimize rehber edinmeliyiz. Kıbrıs Türk halkının selam ve sevgileri sizlerin olsun”