Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
91698
ALTIN
248.885
DOLAR
6.4667
STERLİN
8.4254
EURO
7.5047
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçan taksi hedefleniyor
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e...
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun sahibi oldular'
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun...
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...

Töre, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni kabul etti

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:47
Töre, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Gürsel Benan başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği heyetini kabul ederek, 30 bayrak ve 30 ay yıldızlı rozet hediye etti.

Kabulde, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk de hazır bulundu.Töre, kabulde yaptığı konuşmada, şehitlere, gazilere sahip çıkmanın önemine işaret etti.

Tarihten ders alınması gerektiğini de kaydeden Töre, şehit ve gazileri yaşatmak için Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin önemli gayret gösterdiğini belirtti.Şehitliklerde bayrak eksikliği gibi problemlerle karşı karşıya kalındığını dile getiren Töre, bu konuda geçen hafta çıkan bir haber üzerine Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ne takdim etmek üzere 30 bayrak ve 30 rozet temin ettiklerini ifade etti.Daha sonra Töre ve UBP Milletvekili Öztürk, Dernek Başkanı Gürsel Benan’a 30 bayrak ve 30 ay yıldızlı rozet takdim etti.

Töre, devleti temsil eden kişiler olarak şehit ailelerine ve Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ne yardımcı olmanın görevleri olduğunu belirtti.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Töre ve Öztürk’e teşekkür etti.

“Şehitler arasında ayrımcılık yapılmaz” diyen Benan, tüm şehitlerin kahraman olduğunu söyledi.

Bayrak eksikliği konusunda ilgili Bakanlığa ulaştıklarını ancak olumsuz yanıt aldıklarını dile getiren Benan, konunun sosyal medyada yer almasıyla basına da yansıdığını anlattı.

Benan, bir yandan “ekonomik kriz var” derken öte yandan makam odalarının tadilatına para harcandığını söyleyerek, “makam odalarına para var da şehitlikler için yok mu” diye sordu.

(TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreŞehit Aileleri Ve Malul Gaziler DerneğiHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan Üreticileri Başbakanlık’ta
Hayvan Üreticileri Başbakanlık’ta
İçişleri Bakanı Baybars bu akşam Ankara’ya gidiyor
İçişleri Bakanı Baybars bu akşam Ankara’ya gidiyor
Haspolat'ta kaza
Haspolat'ta kaza

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim