Töre: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karşısında başarılı olamazlar

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın tamamlanmasının ardından TCSG Yaşam gemisinde tatbikatı değerlendirdi.

Kıbrıs Türk halkının ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1963’ten 1974’e kadar işgal altında kaldığını söyleyen Töre, “Ama Kıbrıs adasının topraklarının tamamını işgal edemediler. 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs’ta artık iki ayrı kesim, iki ayrı bölge oluştu” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının birçok kez Rum tarafına barış elini uzattığını belirten Töre, Rumların adayı Helen adası olarak gördükleri için hiçbir zaman anlaşmaya yanaşmadıklarını ifade etti.

“Kıbrıs’ta barış vardır. Barış’ın adı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin getirdiği barıştır” diyen Töre, Kıbrıs Türkünün geleceğe umutla devam ettiğini vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin ve özgürlüğünün Türkiye’nin ve Türk ordusunun garantörlüğünün daha da pekişmesinden geçtiğini vurgulayan Töre, caydırıcı bir güç olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile ana vatan Türkiye’nin KTBK ve TSK’nın müşterek yaptığı tatbikatların gurur ve heyecan verdiğini, geleceğe daha güvenli bakmalarına sebep olduğunu ifade etti.

Tatbikatların savaşa dönüşmesini istemediklerini vurgulayan Töre, bu tatbikatlardan Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın ders alarak silahlanmaya son vermeleri çağrısı yaptı.

“Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karşısında hiçbir zaman başarılı olamazlar” diyen Töre, “Bunu denemeye kalkmasınlar” diye devam etti.

Rumların küçük gettolarda direnen Kıbrıs Türkü’nü küçük gördüklerini, ancak Kıbrıs Türk halkının toprağa can ve kan vererek bugünlere geldiğini kaydetti.

Vatanı şehitlerin hediye ettiğini söyleyen Töre, “Onlara layık olacağız. Bizden sonraki nesillere de bu kutsal değerleri sapa sağlam devredeceğiz” dedi.