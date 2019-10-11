Trafik bir can daha aldı!

Girne-Güzelyurt Anayolunda bu akşam meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Aşık hayatını kaybetti. Polisten verilen bilgiye göre: Bugün saat 20.20 sıralarında Girne-Güzelyurt Anayolu 17 - 18 km arasında KNE 040 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde Girne istikametine doğru seyreden Michalakis Stefanou (E-59) o esnada yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Hüseyin Aşık’a (E-65) çarptı. Kaza sonucu yaya Hüseyin Aşık almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.