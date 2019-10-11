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Trafik bir can daha aldı!

11 Ekim 2019 Cuma 22:42
Trafik bir can daha aldı!

Girne-Güzelyurt Anayolunda bu akşam meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Aşık hayatını kaybetti. Polisten verilen bilgiye göre: Bugün saat 20.20 sıralarında Girne-Güzelyurt Anayolu 17 - 18 km arasında KNE 040 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde Girne istikametine doğru seyreden Michalakis Stefanou (E-59) o esnada yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Hüseyin Aşık’a (E-65) çarptı.  Kaza sonucu yaya Hüseyin Aşık almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Son Güncelleme: 11.10.2019 23:00
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