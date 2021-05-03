Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!

Trafikte Bir Haftada 1 Kişi Öldü, 27 Kişi Yaralandı

Ülke genelinde 26 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen 51 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:05
62 Okunma
Trafikte Bir Haftada 1 Kişi Öldü, 27 Kişi Yaralandı

Polis raporuna göre, 15’i süratli araç kullanmak, 12’si dikkatsiz sürüş yapmak, 11’i kavşakta durmamak, 8’i yakın takipten meydana gelen kazaların 21’i Lefkoşa, 12’si Girne, 11’i Gazimağusa, 4’ü Güzelyurt ve 3’ü de İskele’de oldu.

Trafikte yapılan denetimlerde ise 4 bin 574 araç sürücüsü kontrol edildi, 721 araç sürücüsü rapor edildi.

Sürücülerin 217’si süratten, 15’i tehlikeli sürüş yapmaktan, 15’i dikkatsiz sürüşten, 133’ü seyir halindeyken cep telefonunda konuşmaktan, 57’si trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 3’ü trafik ışıklarına uymamaktan, 2 sürücü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan 2 sürücü, 136 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Sürücülerin 72’si seyrüsefer ruhsatsız, 15’i sürüş ehliyetsiz, 9’u alkollü, 152’i muayenesiz, 24’ü sigortasız, 7’si “a" yol kullanma izinsiz ve 1’i "b" özel işletme izinsiz araç kullanmaktan suçlu bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa ve Ercan Bölgesinde Yangın
Lefkoşa ve Ercan Bölgesinde Yangın
Narenciye Üretici ve Tüccarın Elinde Kaldı
Narenciye Üretici ve Tüccarın Elinde Kaldı
Tamer Oktar hayatını kaybetti
Tamer Oktar hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim