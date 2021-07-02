Tufan Erhürman’dan, Maraş uyarısı

Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda BM ile müzakere etmeden Maraş’ta kapsamlı açılmaya gitmenin, Kıbrıslı Türkler açısından uluslararası alanda yeni sorunlar yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacağını savundu.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

Sn. Çavuşoğlu'nun dünkü konuşmasını dikkatle dinledim. Maraş'ta atılacak adımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal etmeyeceğini söyledi.

Bizim de yıllardır söylediğimiz bu. Maraş'ın uluslararası hukuka uygun biçimde açılması yalnızca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mülkiyet hakkına ilişkin kararlarına uymakla mümkün değil. BMGK kararlarına da uymak gerekiyor. Örneğin 550 sayılı BMGK kararında kapalı Maraş'ın BM "idaresi"ne devredilmesinden söz ediyor. Tam da bu noktada BM ile bu "idare" meselesini istişare/müzakere etmek gerekiyor.

Maraş’ta statükoyu sarsacak, kapsamlı çözüm yönünde motivasyon sağlayacak ve Kıbrıslı Türkleri uluslararası hukukla, uluslararası toplumla buluşturacak adım budur. Yoksa Maraş’ı “ziyarete açmak” ya da BM ile istişare/müzakere etmeksizin Maraş’ta kapsamlı bir açılmaya gitmek Kıbrıslı Türkler açısından uluslararası alanda yeni sorunlar yaratmaktan başka hiçbir işe yaramaz!