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TÜKETİCİLER DERNEĞİ SİBEL TATAR’I YILIN KADINI SEÇTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Tüketiciler Derneği’nde yer alan kadın yönetim kurulu üyeleri tarafından yılın kadını seçildi.

09 Mart 2021 Salı 11:41
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TÜKETİCİLER DERNEĞİ SİBEL TATAR’I YILIN KADINI SEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar, yılın kadını seçilmesinden duyduğu mutluluğu kayderek, “Aldığım her bir ödülü, her bir çiçeği, ülkemdeki bütün kadınlar adına almak istiyorum” dedi.

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde, bu ödülleri hak eden birçok kadın olduğuna işaret eden Tatar, “Çocuğunu babasız büyüten, savaşta yer alarak ülkesini koruyan, yaşadığı maddi zorluklara rağmen çocuklarını yetiştirebilmiş birçok saygıdeğer kadınımız adına da bu ödülü alıyorum” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gülyüz Debeş de konuşmasında, her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinde eşi Sibel Tatar’ın da başarısı olduğunu ifade etti.

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