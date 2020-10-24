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Tuna Ağırbaş hayatını kaybetti

Güzelyurt'un sevilen ismi Tuna Ağırbaş hayatını kaybetti.

24 Ekim 2020 Cumartesi 09:45
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Tuna Ağırbaş hayatını kaybetti

Güzelyurt'un sevilen ismi Tuna Ağırbaş hayatını kaybetti.

Güzelyurt’ta bulunan Tuna Giyim direktörü Tuna Ağırbaş geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Çevresi tarafından neşeli kişiğiyle tanınan ve ülkemizin başarılı kadın girişimcilerinden olan Ağırbaş ani vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Bugün saat 14:00 sıralarında, Bostancı’da sakin Tuna Aliye Ağırbaş (K-52), rahatsızlığı nedeniyle Yakın Dogu Hastanesine aracı ile gittiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi kampus alanı içerisinde rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.”   

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