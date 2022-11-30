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Turist rehberi kursu düzenleniyor

 Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi tarafından “36. Dönem Turist Rehberi Yetiştirme Kursu” düzenleyecek.

30 Kasım 2022 Çarşamba 11:32
68 Okunma
Turist rehberi kursu düzenleniyor



Yapılan açıklamaya göre,  kursa katılım için KKTC vatandaşı olmak, en az lise veya dengi bir okul mezunu olmak, kamu görevlisi olmamak şartı aranıyor.

Adaylar müracaat sırasında, KKTC kimlik kartı fotokopisi (aslı ibraz edilmek sureti ile) lise veya lise üstü diploma fotokopisi (aslı ibraz edilmek sureti ile) Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan ve taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis veya yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olunmadığını gösteren sabıka sicil kayıt belgesi ve 3 adet fotoğraf ibraz etmek zorunda.

Yabancı diller için yapılacak olan başvurularda yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olma şartı aranıyor.

Tüm belgeleri hazır eden adaylar en geç 20 Aralık'a kadar mesai saatleri dahilinde Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Eğitim Şubesi’ne başvurmaları gerekiyor.

Kurs müfredatı tüm dillerde Türkçe olarak yürütülecek, kurs bitimindeki sınav da Türkçe olarak yapılacak.

Başvurular için 0392-2278153/0392-2281809/0392-2289629 (131-134-126) numaralı telefonlardan bilgi elde edilebilecek.

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