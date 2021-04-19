Turizm Emekçileri Platformu, kısmi açılımdan memnun

Bu bağlamda gerek kamudaki yetkili merciler, gerek turizm işletmeleri, gerekse halkımızın gösterdiği kararlılığı ve duyarlılığının, uzun zamandır izole kalmış ülkemizde korkuların hakim olmasına izin vermediğine dikkat çeken turizm emekçileri, halkın kamu ve özel sektörle birlikte başarıyla takip ettiği ilk açılım sürecinde, kural ve kaidelere kararlılıkla uyulmasının bu hastalıkla yaşamak adına atılan önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Charter seferlerinin sadece bir başlangıç olarak atılan önemli bir adım olduğunu, ekonominin sadece charter seferleriyle dönmeyeceğinin herkesin farkında olduğunu belirten emekçiler, ilk adımın sorunsuz ilerlemesinin ardından hükümetin açılım kararlılığının devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Turizimdeki açılımın devamıyla ancak esnaf, toptancılar ve ekonominin tüm paydaşlarının maruz kaldığı hayatta kalma mücadelesinde nefes alabileceklerine dikkat çeken turizm emekçileri, hükümetin bu yöndeki adımını destekleyeceklerini kaydettiler.

Kamudan özel sektöre, kurumlardan bireylere sorumluluk hepimizde!

Sosyal mesafe ve maske kullanımında disiplini elden bırakmadan, aşılanma sürecinde kararlılık içerisinde ilerleyerek, korkularımızın bizi esir almadığı bir tam normalleşme sürecine geçilmesi zamanının geldiğini ifade eden Turizm Emekçileri Platformu, “Hepimiz biliriz ki her birey bu hastalıkla mücadelede evvela kendinden sorumludur. Kendi sorumluluğuna sahip bireyler kendilerini muhafaza ettiği sürece, hastalığın bulaş riski yüzde 90 oranında azalma göstermektedir” dedi.

“Toplum, ne kadar denetlenirse denetlensin bilinçlenmedikçe, kendi kalemize gol atmaya devam ederiz” diyerek, dolayısıyla en büyük görevin topluma düştüğünü anımsatan emekçiler, turizmdeki ilk açılım haftasında her alanda bilinçli ve kaidelere uyan bir toplum olarak, dünyaya örnek bir duruş sergiledği görüşünde olduklarını kaydettiler.

“Gösterdiğimiz kararlılıkla, halkımızın da artık bu süreci kontrollü olarak yürüyebileceğinden emin olduğunu görmek, hepimiz için kıvanç verici bir neticedir” değerlendirmesinde bulunan Turizm Emekçileri Platformu, “Bu kararlılıkla, korkularımız bizi esir almadan, ekonomimizi ayağı kaldıracağımızdan, toplumumuzun refahını eski günlerine getireceğimizden süphemiz yoktur” şeklinde konuştu.