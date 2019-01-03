TÜRK-SEN asgari ücretin ivedi olarak belirlenmesini talep etti

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, dövizdeki yükselmeyi gerekçe göstererek bütün tüketim maddelerine yapılan çok yüksek zamlar ve hükümetin bütün harçlara yaptığı zamlar nedeniyle, çalışanların, emeklilerin, özellikle özel sektörde sendikasız olarak asgari ücretin de altında çalıştırılan bir çok işçinin açlığa mahkum edildiğini kaydetti.
Bıçaklı, ilgililerin yeni asgari ücretin belirlenmesi için bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini ifade etti.
Sendikaların hükümettekilerden bir farkı varkı yoktur.Hepsiniz aynı bok..nuz.neyini belirleyeceksiniz yeni ücretin.Verin işte 100 liracıkta tamamdır...