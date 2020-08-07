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Türk Tabipleri Birliği'nden KKTC'ye övgü

"Pandemi yönetiminde örneksiniz; Biz de ibretle izliyoruz"

07 Ağustos 2020 Cuma 21:38
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Türk Tabipleri Birliği'nden KKTC'ye övgü

Türk Tabipleri Birliği'nden KKTC'ye övgü: "Pandemi yönetiminde örneksiniz; Biz de ibretle izliyoruz"

KKTC’deki pandemi yönetimi sürecine ilişkin konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “Çok iyi gidiyorsunuz gerçekten… Avrupa’da bu işi çok ciddiye alan ülkeler gibi davrandınız. Tebrik ediyorum. Biz de ibretle izliyoruz” diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, bazı illerde pandemiye ayrılan yatakların dolduğunu, hastanelerde yeni servislerin açıldığını anlattı.

Covid-19’un Türkiye’de yayılımı konusunda Kanal Sim’de konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman “Tedbirlerle amaç salgının hızını yavaşlatmaktı. Açılmalarla artışa geçti… Şu anda Türkiye’de de bazı illerde pandemiye ayrılan yataklar tamamen doldu. Konu tamamen kamu hastanelerine yığılmış durumda… Birçok hastanede de yeni pandemi servisleri açılıyor. Test sayılarının da artırılması gerekiyor” dedi.

KKTC’deki pandemi yönetimi sürecine ilişkin soru üzerine ise Dr. Adıyaman, “Çok iyi gidiyorsunuz gerçekten… Avrupa’da bu işi çok ciddiye alan ülkeler gibi davrandınız. Tebrik ediyorum. İbretle izliyoruz” diye konuştu.

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