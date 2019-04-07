Turkcell Teknoloji Zirvesinde “KKTC’de Dijital Dönüşüm” Paneli de Düzenlenecek

İstanbul’da gerçekleştirilecek “Turkcell Teknoloji Zirvesi”nde, “KKTC’de Dijital Dönüşüm” konulu panel de düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre, 10’uncusu gerçekleştirilecek Teknoloji zirvesi, 10 Nisan’da başlayacak ve Haliç Kongre Merkezinde yer alacak.

“Sen Yap Diye” mottosuyla düzenlenecek zirvede, 20’nin üzerinde oturumda 70’e yakın fikir önderi ile 10 binden fazla davetli bir araya gelecek.

Zirvede ayrıca, yerli ve milli teknolojiler, Türkiye’nin teknolojide imza attığı başarılar ve geldiği konum irdelenecek.



Zirvede, ilk kez KKTC’nin de konuşulacağı “KKTC’de Dijital Dönüşüm”ün işleneceği panel düzenlenecek.Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ev sahipliği yapacağı panelde, Ekonomi, Haberleşme ve Toplumsal Refah konuları işlenecek.Panel de konuşmacı olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, Bilgi Teknolojileri Kurumu Eski Başkanı Tayfun Acarer ve Turkcell’in Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin yer alacak.Paneli Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden moderatör olarak yönetecek.Ayrıca, KKTC’de Dijital Dönüşüm Paneline, ülkeden basın mensupları, akademisyenler, kanaat önderleri ile Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları ve yöneticileri de dinleyici olarak katılacak.