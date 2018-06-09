Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
banner34

Türkekul Kurttekin hayatını kaybetti

Lefkoşa eski Büyükelçisi Türkekul Kurttekin 74 yaşında hayatını kaybetti.

09 Haziran 2018 Cumartesi 10:09
Türkekul Kurttekin hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa eski Büyükelçisi Türkekul Kurttekin 74 yaşında hayatını kaybetti.

Türkekul Kurttekin’in cenazesi 10 Haziran 2018 Pazar günü Muğla Bodrum Gündoğan Camii’nde ikindi namazını müteakip Gündoğan Mezarlığında toprağa verilecek

banner39
Türkekul Kurttekin, Suudi Arabistan Krallığı ve KKTC’de Türkiye Büyükelçisi, BM Cenevre Ofisi’nde Büyükelçi Daimi Temsilci sıfatıyla görev yapmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, sosyal medya hesabından Kurttekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özersay mesajında şu ifadeleri kullandı; “Türkiye’nin Lefkoşa eski Büyükelçisi Türkekul abimizi kaybettik. Ailesinin, Türk hariciyesinin ve Türkiye’nin başı sağolsun”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “KKTC’de bir hükümet değişikliği bile olabilir”
Arıklı: “KKTC’de bir hükümet değişikliği bile olabilir”
Civisilli: “İskeleli çocuklar da çağdaş alanlarda oynayacak”
Civisilli: “İskeleli çocuklar da çağdaş alanlarda oynayacak”
FOLK-DER, Londra’da düzenlenecek Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılacak
FOLK-DER, Londra’da düzenlenecek Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim