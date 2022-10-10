"Türkiye'den 100 Milyon TL katkı"

Maliye Bakanı Alişan Şan, BRT ekranlarında yayınlanan ’17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katıldı.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) maaş ödenemeyen Lapta, Yenierenköy ve Büyükkonuk belediyeleriyle ilgili bugün yapacağını duyurduğu eylemi askıya almasının üzerinde Maliye Bakanı Şan, “Hafta sonu hükümetimizin ve benim girişimlerimizle birlikte askıya alındı” dedi.

Şan, "Çalışanlarımızı sokağa dökmeye gerek yoktu, her zaman uzlaşmacı olmak gerekir. Hem Başbakan hem hükümet hem de ben hafta sonu gerekli girişimleri yaptık, sendikalar ve belediye başkanları ile görüştük ve grevi kaldırdık. Çalışanların maaşlarını alması noktasında devlet olarak bir katkı koyduk” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN 100 MİLYON TL KATKI

Mayıs ayında yapılan ek bütçeye de işaret eden Maliye Bakanı Şan, “Ek bütçe yapılırken, İstatistik Kurumu’nun vermiş olduğu bilgiler ışığında çalışıldı. Haziran ayı için öngörülen hayat pahalılığı yüzde 9’un üzerinde çıktı, bizim bütçemiz yüzde 9 daha büyük olması gerekirken daha küçük oldu…” diye konuştu.

Maliye olarak ödemeleri eksiksiz yapmaya devam ettiklerini belirten Bakan Şan, bütçede bir açık olduğunu bununla ilgili Türkiye yetkilileri ile istişarelerde bulunduklarını ve bu konuda teknik çalışmalar yapıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden olumlu bir dönüş aldıklarını da dile getiren Şan, yapılacak katkının yaklaşık 100 milyon TL olduğunu ifade etti.

2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin çalışmaların devam ettiğini de aktaran Bakan Şan, ay sonuna kadar tasarının teslim edilmiş olacağını dile getirdi.

KIB-TEK YAKIT ALIM İHALESİ…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yakıt alım ihalesinin durdurulmasını da değerlendiren Maliye Bakanı Şan, itirazda bulunması üzerine Rekabet Kurulu'nun yasası gereği yürütmede durdurma kararı aldığını aktardı.

“GÜNGÖR KATI ATIK TESİSİNİN İŞLETMESİ İÇİN YENİDEN İHALEYE ÇIKILACAK”

Güngör Katı Atık Tesisinin işletme ihalesine de dikkat çeken Şan, çöplükte çıkan yangının ardından çöplükteki lotların zarar gördüğünü, lotların durumunun belirlenmesinin ardından yine ihaleye çıkılacağını söyledi.