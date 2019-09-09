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Türkiye'nin başkonsolosluk açma hamlesi Güney'de tepkiyle karşılandı

Türkiye'nin Gazimağusa'ya başkonsolosluk açma hamlesi Güney'de tepkiyle karşılandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:51
Türkiye'nin başkonsolosluk açma hamlesi Güney'de tepkiyle karşılandı

KKTC’de bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Gazimağusa’da başkonsolosluk açılacağı açıklaması, Rum basınında büyük ilgi gördü.

Gazeteler, haberi şu başlıklarla aktardı:

Alithia “Mağusa’da! Konsolosluk… Türkiye’den Yeni Kışkırtıcı Hareket… Çavuşoğlu İlan Etti” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun dünkü açıklamasının satırbaşlarını aktardı

Fileleftheros ve Politis  “Çavuşoğlu: Mağusa’da ‘Konsolosluk’” başlığını kullanırken Haravgi “Türkiye: İşgal Altındaki Mağusa’ya ‘Konsolosluk’ ” başlığını attı.

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Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberMağusaTürkiye
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dervis 2019-09-09 15:02:34

esas kibrislilar icin konsolosluk acilmali kibrista..nufusun yuzde 80'i yabanci..

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