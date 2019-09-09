Türkiye'nin başkonsolosluk açma hamlesi Güney'de tepkiyle karşılandı

KKTC’de bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Gazimağusa’da başkonsolosluk açılacağı açıklaması, Rum basınında büyük ilgi gördü.
Gazeteler, haberi şu başlıklarla aktardı:
Alithia “Mağusa’da! Konsolosluk… Türkiye’den Yeni Kışkırtıcı Hareket… Çavuşoğlu İlan Etti” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun dünkü açıklamasının satırbaşlarını aktardı
Fileleftheros ve Politis “Çavuşoğlu: Mağusa’da ‘Konsolosluk’” başlığını kullanırken Haravgi “Türkiye: İşgal Altındaki Mağusa’ya ‘Konsolosluk’ ” başlığını attı.
esas kibrislilar icin konsolosluk acilmali kibrista..nufusun yuzde 80'i yabanci..