Türkiye, Turuncu Listede!

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ülkeye giriş çıkış kriterlerini açıkladı. Türkiye, Turuncu renk kodu listesinde yer aldı.

Türkiye üzerinden KKTC'ye giriş yapmak isteyenler için kriterler şöyle:

TURUNCU;

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

10 Gün karantina.

DİĞER ÜLKELER

SARI;

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu

Karantinasız giriş

AŞISIZ;

Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu

7 Gün Karantina.

YEŞİL;

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Kısıtlama yok.

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

GRİ;

Girişler, bireysel başvuru ile, özel izne tabi.

03.06.2021-10.06.2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır.