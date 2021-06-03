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Türkiye, Turuncu Listede!

Türkiye, Turuncu renk kodu listesinde yer aldı.

03 Haziran 2021 Perşembe 08:34
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Türkiye, Turuncu Listede!

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ülkeye giriş çıkış kriterlerini açıkladı.  Türkiye, Turuncu renk kodu listesinde yer aldı. 

Türkiye üzerinden KKTC'ye giriş yapmak isteyenler için kriterler şöyle: 

TURUNCU;

  • AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
  • Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.
  • Karantinasız giriş
  • AŞISIZ;
  • Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.
  • 10 Gün karantina.

DİĞER ÜLKELER

SARI;

  • AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
  • Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu
  • Karantinasız giriş
  • AŞISIZ;
  • Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu
  • 7 Gün Karantina.

YEŞİL;

  • AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
  • Kısıtlama yok.
  • AŞISIZ;
  • Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

GRİ;

  • Girişler, bireysel başvuru ile, özel izne tabi.

03.06.2021-10.06.2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır.

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