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Tutuksuz yargılanacak

 Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak aranan zanlı S.Y tutuklanmasının ardından teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 11:45
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Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak aranan zanlı S.Y tutuklanmasının ardından teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı.

Korgan daha önceden tutuklanıp teminata bağlanan zanlı M.K'nın  Lefkoşa’da faaliyet gösteren Royal Casino isimli işyerinde slot makine kontrolü olarak çalıştığını belirterek, zanlının 2020 Eylül - Aralık ayları ve 2021 Ocak ayı tarihleri arasında oyun oynattığı elektronik Rulet masasında is yerine müşteri olarak gelen huzurda bulunan zanlı S.Y'nin oynamış olduğu numaralara rulet topunu hile yaparak kazanmasını sağlayabilmek için numaralara koymak suretiyle para kazanmasını sağladığının ve böylece para sirkat ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis mesele ile ilgili olarak aranan kişi olan zanlının tespit edilerek tutuklandığını tutuklanmasına müteakip gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığından zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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