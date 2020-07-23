Tuzla Şehitleri törenle anıldı

Tuzla şehitleri, Tuzla Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Güney’deki Tuzla köyünde 1956-1974 arası şehit düşen 21 Kıbrıslı Türkün anıldığı törene, Meclis Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Kaymakamlığı adına Aynur Kirişoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından temsilciler katıldı.

Törende Anıt’a çelenk bırakıldı, saygı duruşundu bulunuldu, saygı marşı eşliğinde saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuştu.

Arter, Kıbrıs Türkünün verdiği direnişinin en zor, en ağır ve en karanlık safhasının Kıbrıs Rum tedhiş örgütü EOKA’nın terör hareketlerini yürüttüğü 1955-1958 yılları arasında yazıldığını, EOKA’nın 1955-1958 arasında yüzlerce masum insanı öldürdüğünü kaydetti.

Toplumsal direnişte Tuzla köyünde ilk şehidin 1956’da verildiğine işaret eden Arter, Tuzla’da 1956-1974 arası 21 şehidin verildiğini, şehitlerin sadece 23 Temmuzda anılmasının yeterli olmadığını, 21 şehidin yaşadıklarının gençler tarafından da bilinmesi gerektiğini söyledi.

“Bir kez daha şehit vermek istemiyorsak ülke insanının Kıbrıs konusunda el birliği aynı hedefe kilitlenmesi lazım. İç politika yapacağız diye birbirimizi eleştirirsek Kıbrıs konusunda bir başarı beklemek mümkün değil” diyen Arter, doğru kararları almak için de yaşananları iyi bilmek gerektiğinin altını çizdi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise, Kıbrıs Türkünün büyük bedeller ödeyerek bugünlere geldiğini, bu toprakların vatan olarak şehitler, gaziler ve Mehmetçikler tarafından Kıbrıs Türküne bırakıldığını kaydetti.

Töre, “Onların hediyesine, emanetine toz kondurtmamak, hepimizin görevi, milli bir görevdir” dedi.

Milli mücadele günlerinin bazı kesimler tarafından çok kez unutulduğuna, bazı kesimler tarafından da Türk ordusunun işgalci olduğu yönünde iddialarda bulunulduğuna işaret eden Töre, “Kendi milli değerlerimize ulusal kazanımlarımıza ağır sözler söylüyorlar” şeklinde konuştu.

Lefkoşa’da 1963, Erenköy’de 1964, Boğazaiçi/Geçitkale’de ise 1967’de ve 1974’deki olaylarda Türkiye’nin uyarıları uçuşları ve müdahalesini anımsatan Töre, “Bugün Kıbrıslı Türkiyeli diye tefrika sokanlar var. Kabul etmiyoruz. Türk Mukavemet Teşkilatının yemininde yer alan ifade gerçek inancımızdır. Kendimi Türk milletine adadım ifadesi hepimize ışık tutmaya yeter” dedi.