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UBP'den Ersan Saner'e 'erken seçim tarihi belirlemek' için tam yetki

UBP Merkez Yönetim Kurulu, Başbakan Ersan Saner'e erken seçim tarihini belirlemesi için tam yetki verdi.

12 Ocak 2021 Salı 17:48
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UBP'den Ersan Saner'e 'erken seçim tarihi belirlemek' için tam yetki

Başbakan Ersan Saner'in, Resmiye Canaltay'ın meclis başkanlığının reddedilmesinin ardından yaptığı 'erken seçim' önerisi ve son siyasal gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanan UBP MYK toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, UBP Merkez Yönetim Kurulu'nun hükümet ortakları ve muhalefet partileri ile istişare etmek ve salgın sürecini göz önünde bulundurmak suretiyle erken seçim tarihini belirlemesi için Başbakan Ersan Saner'e yetki verildiği kaydedildi.

UBP Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısıyla ilgili açıklama şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner’in başkanlığındaki toplantısında Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçim sürecinde yaşananları, hükümet ve ülkedeki gidişatı değerlendirmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Genel Başkan Ersan Saner’a izlediği politikada destek belirtilmiş Genel Başkan’a, hükümet ortakları ve muhalefet partileri ile istişare etmek ve salgın sürecini göz önünde bulundurmak suretiyle erken seçim tarihini belirlemesi için yetki vermiştir.

Merkez Yönetim Kurulu’nda ayrıca salgın sürecinin devam ettiğine dikkat çekilerek hükümetin gerek hastalıkla mücadele ve aşılama gerekse halkın ekonomik sıkıntılarının aşılması için yapacağı çalışmalara destek verileceğinin altı çizilmiştir.”

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