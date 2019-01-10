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UBP Genel Başkanı Tatar’dan Tarım Bayramı Mesajı

“Günü geldiğinde tarım reformu yapmak için çalışıyoruz”

10 Ocak 2019 Perşembe 14:40
UBP Genel Başkanı Tatar’dan Tarım Bayramı Mesajı

Ulusal Birlik Partisi (UBP)  Genel Başkanı Ersin Tatar, günü geldiğinde tarım reformu yapmak, sektörü yeni bir atılımla ileriye taşımak ve sektördekilerin yüzünü güldürmek için çalıştıklarını kaydetti.

Tarımın ülkenin en önemli ve stratejik sektörlerden biri olduğunu kaydeden Tatar, “Anavatan Türkiye’den gelen su en iyi şekilde değerlendirilerek, çiftçimizin sesine kulak vererek bu sektörde yeni bir atılım içine girmemiz gerek” dedi.

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Tatar, “Tarım Bayramı” dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Tarım sektöründeki herkese destek, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu’da tarımsal eğitimin başlamasıyla 10 Ocak’ın Tarım Bayramı olarak kutlandığını belirten Tatar, şunları kaydetti.

“Hükümetin yanlışları nedeniyle tarım kesimimizin bugünü bayram olarak kutlayamadığını biliyoruz. Tarım sektörü hükümet yüzünden dertlidir. gayri safi milli hasıla içinde tarım oransal olarak yüzde 5 geriledi. Kuraklık tazminatlarının yarısından fazlası hala ödenmedi. Doğrudan gelir desteği alacakları ile akaryakıt desteği hak edişleri hala duruyor. Hayvancımız için süt fiyatlarındaki dengesizlik önemli bir sorun. Belirlenen narenciye ürün fiyatları ile ülkemiz için çok önemli bir değer olan narencinin ayakta kalması imkansız hale geldi. Tarımda eğitime gereken önem verilmiyor. Tüm bunları biliyoruz ve sorunların aşılması mücadelelerinde tarım kesimimizin yanındayız. Tarım, en önemli, en stratejik sektörümüzdür. Bizler bu bilinçle, ülkemizdeki 100 bin öğrenciyi de göz önünde bulundurarak, günü geldiğinde tarım reformunu yapmak, tarım kesimimizin yüzünü güldürmek, sektörü yeni bir atılımla ileriye taşımak için çalışıyoruz.”

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UBP Genel Başkanı TatarTarım BayramıTarım ReformuHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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Atalay 2019-01-10 15:38:23

Çok zamanlarınız gelmişti neden yapmadınız? Yoksa hamma humma engel mi oldu...İşiniz gücünüz hava cuvabe sizin,atıp tutmayın...Bu halk size ne kadar inanacak onun bilincindedir..Hade ordan....

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kktc gerçekleri 2019-01-10 15:18:47

Türkiye, Yunanistan, Rum tarafı hepsi Medikal Kenevir icin calısma yapıyor. Cok ciddi bir piyasa söz konusu..Tarım reformunda hic bunun hakkında dusundunuz mu?

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Doğru Söz 2019-01-10 17:59:17

Bir insan düşünün ki bir küçük ada devletinde tarıma stratejik sektör desin. 40 yıl iktidarda iken yapmadığını reformu süslemesi ile günü geldiğinde yapmak için çalışırız desin. Bu kişi parti başkanı olursa. Ve çoğu siyasi de aynı lagalugada ise o ülkede dürüstlük kalır mı? Yalançılık usulsüzlük dalaveracılık egemen olmaz mı? Karaktersizlikte çağ atlamış bir toplum. Yok olması evladır!

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