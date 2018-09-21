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UBP Girne İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Yağmur Aydındağ

Ulusal Birlik Partisi Girne İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Bisiklet sporunun tartışmasız bir numaralı kadın sporcusu Yağmur Aydındağ oldu.

21 Eylül 2018 Cuma 14:57
UBP Girne İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Yağmur Aydındağ

Aydındağ Başkanlık görevinden sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

”Ulusal Birlik Partisi Girne İlçesi gençlik kolları başkanlığını bugün itibari ile selefim Hüseyin Ayrılmazkardeşler’den devraldım. Kendisine partimize yaptığı katkılardan ötürü teşekkürü bir borç bilirim. Beni bu göreve layık gören tüm Ulusal Birlik Partisi paydaşlarına sonsuz teşekkürlerimi iletmekle birlikte, bu görevi laiki ile yerine getirebilmek için yönetim kurulumuzla birlikte hiç durmaksızın, gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağımıza dair sizlere partililerimize ve halkımıza buradan söz vermek istiyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu sancılı dönemden Ulusal Birlik Partisi’nin katkılarıyla çıkacağının hepimiz bilincindeyiz. Halkımızla ve partimizle el ele vererek bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz Şimdi çalışma zamanı.”

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UBP Girne İlçesiGençlik Kolları BaşkanıYağmur AydındağGündemKıbrıs
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